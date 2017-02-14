Правительство приняло проект создания корпоративных детсадов
Кабинет министров одобрил проект закона, который позволит создавать «корпоративные детсады».
Кабинет министров одобрил проект закона, который позволит создавать «корпоративные детсады».
Соответствующее решение по проекту Закона «О дошкольном образовании» относительно расширения возможностей для создания и деятельности дошкольных учебных заведений разных форм собственности было принято сегодня, 14 февраля, на заседании КМУ, передает
«Действительно, в Украине мы имеем проблему доступа детей к дошкольному образованию и активно работаем над тем, чтобы исправить эту ситуацию. Изменения в закон урегулируют на государственном уровне проблемы функционирования детских садов, в том числе частных и корпоративных. Это будет способствовать обеспечению конституционного права детей, в том числе с особыми образовательными потребностями на получение дошкольного образования», — отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Предполагается, что корпоративные детские сады будут действовать на принципах
Отдельно в документе предусмотрено создание и функционирование инклюзивных групп в детсадах. Согласно предлагаемым изменениям, в детской инклюзивной группе может быть максимум 15 человек, из которых не более 3 детей с особыми потребностями. Также предусматривается введение должности ассистента, который будет помогать воспитателям в инклюзивной группе.
«По нашим данным, по состоянию на 15 декабря более 85 тысяч детей стоят в очереди на устройство в детский сад. При этом, в отдельных крупных городах в дошкольных учебных заведениях на 100 местах воспитываются 180 детей. Это значит, что мы должны искать больше форм для организации дошкольных учебных заведений. И корпоративные детсады помогут нам не только увеличить количество мест в детских учебных заведениях, но и создать новую альтернативу для работающих родителей», — добавила Лилия Гриневич.
Ранее, в Минобразования заявляли, что в связи с положительной динамикой рождаемости, в Украине нужно увеличивать количество дошкольных учебных заведений и школ.