Метель спровоцировала в Воронеже 10-балльные пробки
Наибольшие пробки оказались на улицах 9 Января, Московском проспекте,
Наибольшие пробки оказались на улицах 9 Января, Московском проспекте,
Продолжавшаяся более 8 часов метель спровоцировала в Воронеже 10-балльные пробки вечером вторника, 14 февраля. Быстрее дойти пешком, порекомендовал автомобилистам сервис «Яндекс. Пробки». Автомобильные заторы образовались на всех основных улицах города.
Наибольшие пробки оказались на улицах 9 Января, Московском проспекте,