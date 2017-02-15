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11:26 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде пятизвездочный отель Marriott откроется в мае

Программа по строительству гостиниц к чемпионату мира включает в себя реализацию восьми проектов.

В Нижнем Новгороде в мае 2017 года на Театральной площади откроется пятизвездочный отель «Marriott». Он строится к ЧМ-2018. Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

По его словам, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено 3 декабря 2016 года. В настоящее время на объекте ведется подготовка к операционной деятельности.

Панов отметил, что программа по строительству гостиниц к чемпионату мира включает в себя реализацию восьми проектов. Три отеля уже открылись. Он также добавил, что на сегодняшний день в гостиницах Нижнего Новгорода достаточно мест для размещения клиентских групп FIFA.

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