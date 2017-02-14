Крым ужесточит проверку документов, заверенных украинскими нотариусами

В частности, речь идет о проверке подлинности нотариально заверенных подписей руководителей юридических лиц и доверенностей, выданных на Украине.

«В последнее время участились случаи использования документов юридических лиц с поддельными подписями. Прежде всего, речь идет о нотариальных доверенностях», — цитирует Спиридонова пресс-служба Госкомрегистра.

По его словам, теперь в связи с поручением главы РК Сергея Аксенова результаты правовой экспертизы соответствующих пакетов документов попадают под особый контроль руководства комитета.

Проверка сведений будет осуществляться на основании официальных электронных баз данных. Распоряжение передано во все территориальные подразделения ведомства.