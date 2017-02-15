Семь спектаклей детских студий творческого развития Константина Хабенского будут показаны нижегородцам 3—5 марта 2017 года. По информации центра культуры «Рекорд», спектакли будут представлены вниманию нижегородцев на четырех площадках с 3 по 5 марта 2017 года в рамках фестиваля «Малая сцена Большой жизни». В трех спектаклях примет участие сам Константин Хабенский.

«Малая сцена Большой жизни» — первый фестиваль «хабеновских» спектаклей для широкой публики. Закономерный интерес к событию усиливается благодаря афишам, разосланным во все городские школы. Также афиши фестиваля появятся более чем в 600 вагонах нижегородского метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Кстати, первая тысяча билетов на спектакли «хабеновских» детских студий уже продана в нижегородских кассах.

«Такой открытый фестиваль проводится впервые за все время существования творческого проекта Хабенского, — комментирует министр культуры Нижегородской области Сергей Горин. — Впервые дети из семи российских городов представят свои работы широкой публике. В год экологии мы не можем не вспомнить об экологии души. Это качество развития человеческой души, ее стремления к красоте, к добру, к развитию, к свободе и самостоятельному высказыванию. В детских студиях Хабенского занимаются именно этим: с помощью творчества учат детей быть свободными, веселыми, думающими, учат заниматься делом».

«Поскольку фестиваль вызывает большой интерес общественности, мы надеемся, что он привлечет внимание к детскому творчеству в целом. А чем больше мы обращаем внимания на творчество всех слоев нашего общества, тем оно здоровее», — отметил министр.

Фестиваль организован «Студиями творческого развития Константина Хабенского «Оперение», ГАУК НО «Центр Культуры «Рекорд» при поддержке министерства культуры Нижегородской области и Нижегородской студией творческого развития Константина Хабенского.