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11:31 (мск), источник: НТА-Приволжье

Семь спектаклей детских студий творческого развития Константина Хабенского будут показаны нижегородцам 3—5 марта 2017 года

Фестиваль организован «Студиями творческого развития Константина Хабенского «Оперение», ГАУК НО «Центр Культуры «Рекорд».

Семь спектаклей детских студий творческого развития Константина Хабенского будут показаны нижегородцам 3—5 марта 2017 года. По информации центра культуры «Рекорд», спектакли будут представлены вниманию нижегородцев на четырех площадках с 3 по 5 марта 2017 года в рамках фестиваля «Малая сцена Большой жизни». В трех спектаклях примет участие сам Константин Хабенский.

«Малая сцена Большой жизни» — первый фестиваль «хабеновских» спектаклей для широкой публики. Закономерный интерес к событию усиливается благодаря афишам, разосланным во все городские школы. Также афиши фестиваля появятся более чем в 600 вагонах нижегородского метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Кстати, первая тысяча билетов на спектакли «хабеновских» детских студий уже продана в нижегородских кассах.

«Такой открытый фестиваль проводится впервые за все время существования творческого проекта Хабенского, — комментирует министр культуры Нижегородской области Сергей Горин. — Впервые дети из семи российских городов представят свои работы широкой публике. В год экологии мы не можем не вспомнить об экологии души. Это качество развития человеческой души, ее стремления к красоте, к добру, к развитию, к свободе и самостоятельному высказыванию. В детских студиях Хабенского занимаются именно этим: с помощью творчества учат детей быть свободными, веселыми, думающими, учат заниматься делом».

«Поскольку фестиваль вызывает большой интерес общественности, мы надеемся, что он привлечет внимание к детскому творчеству в целом. А чем больше мы обращаем внимания на творчество всех слоев нашего общества, тем оно здоровее», — отметил министр.

Фестиваль организован «Студиями творческого развития Константина Хабенского «Оперение», ГАУК НО «Центр Культуры «Рекорд» при поддержке министерства культуры Нижегородской области и Нижегородской студией творческого развития Константина Хабенского.

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