В двух регионах страны закрыты дороги из-за снегопада
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В двух регионах страны закрыт для движения ряд автомобильных дорог в связи ухудшением погодных условий.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В двух регионах страны закрыт для движения ряд автомобильных дорог в связи ухудшением погодных условий.
По данным РГП «Казавтодор», в Жамбылской области 14 февраля с 18:10 в связи с сильным снегопадом закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Алматы-Ташкент» (534−593 км, с. Айша биби — граница ЮКО) для всех видов автотранспорта.
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