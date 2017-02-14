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19:05 (мск), источник: Kazinform

В двух регионах страны закрыты дороги из-за снегопада

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В двух регионах страны закрыт для движения ряд автомобильных дорог в связи ухудшением погодных условий.

Источник: Kazinform

По данным РГП «Казавтодор», в Жамбылской области 14 февраля с 18:10 в связи с сильным снегопадом закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Алматы-Ташкент» (534−593 км, с. Айша биби — граница ЮКО) для всех видов автотранспорта.

В Южно-Казахстанской области с 18:20 из-за сильного снегопада закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Алматы-Ташкент-Термез» (593−632 км, граница Жамбылской области — с. Жаскешу) для всех видов автотранспорта.

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