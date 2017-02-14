В двух регионах страны закрыты дороги из-за снегопада

По данным РГП «Казавтодор», в Жамбылской области 14 февраля с 18:10 в связи с сильным снегопадом закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Алматы-Ташкент» (534−593 км, с. Айша биби — граница ЮКО) для всех видов автотранспорта.

В Южно-Казахстанской области с 18:20 из-за сильного снегопада закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Алматы-Ташкент-Термез» (593−632 км, граница Жамбылской области — с. Жаскешу) для всех видов автотранспорта.