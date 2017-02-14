Коллекция Аэрокосмического музея в Ле Бурже пополнилась первым Airbus

По словам директора музея Катерин Монури, «у музея не было средств на покупку такого самолета». Однако в результате взаимодействия с концерном Airbus появление нового экспоната — тестового A380 — в коллекции музее стало возможным. Свой последний полет машина совершила в Париж из аэропорта Тулузы во вторник.
Несмотря на то, что новое место стоянки лайнер обрел зимой, доступ посетителей к нему едва ли начнется раньше середины лета. Как передавала ранее газета Liberation, до этого времени специалистам предстоит переоборудовать самолет так, чтобы он удовлетворял нормам для визитов посетителей. Эта перестройка будет стоить от 300 до 500 тысяч евро и продлится по меньшей мере до завершения авиасалона в Ле Бурже в июне.
Airbus А380 — первый полностью двухпалубный пассажирский самолет, крупнейший серийный авиалайнер в мире. Размах его крыльев достигает 80 метров, а длина фюзеляжа — 73 метров. Кроме того, он потребляет меньше горючего в пересчете на одного пассажира, чем его предшественники.
Стоимость самолета в стандартной комплектации — 320 миллионов долларов. Самолет может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 тысяч километров и перевозить 525 пассажиров регулярными рейсами и до 853 человек в чартерном варианте при условии, что в эконом-классе салон полностью укомплектован.
Самолет способен выполнять полеты на расстояния до 15,7 тысячи километров. Впервые поступил в эксплуатацию в 2007 году.