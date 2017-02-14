Коллекция Аэрокосмического музея в Ле Бурже пополнилась первым Airbus

По словам директора музея Катерин Монури, «у музея не было средств на покупку такого самолета». Однако в результате взаимодействия с концерном Airbus появление нового экспоната — тестового A380 — в коллекции музее стало возможным. Свой последний полет машина совершила в Париж из аэропорта Тулузы во вторник.

Несмотря на то, что новое место стоянки лайнер обрел зимой, доступ посетителей к нему едва ли начнется раньше середины лета. Как передавала ранее газета Liberation, до этого времени специалистам предстоит переоборудовать самолет так, чтобы он удовлетворял нормам для визитов посетителей. Эта перестройка будет стоить от 300 до 500 тысяч евро и продлится по меньшей мере до завершения авиасалона в Ле Бурже в июне.