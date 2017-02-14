С завтрашнего дня в Севастополе запускают новый троллейбусный маршрут

В Севастополе запускают новый троллейбусный маршрут — № 11 (пл. Ластовая — 5-й км Балаклавского шоссе — пл. Ушакова). Уже в среду, 15 февраля первая машина выйдет на маршрут. Сообщается, что это будет «Севастополец» — модернизированный троллейбус марки ЗИУ, оснащенный валидатором.
Протяженность маршрута составит 39,7 км, время оборотного рейса — 2 часа. Список остановок троллейбусного маршрута № 11: № п/п.
Остановочные пункты 32.
пл. Ушакова 31.
Университет 30.
ул. Степаненко/ул. Гоголя 29.
ул. Кожанова 28.
Техническая библиотека 27.
кинотеатр «Москва» 26.
магазин «Океан» 25.
школа № 7 24.
ул. ген. Хрюкина 23.
ул. ген. Лебедя 22.
школа № 38 21.
Детский больничный комплекс 20.
т/ц SeaMoll/вещевой рынок 19.
5 км. Балаклавского шоссе 18.
Максимова дача 17.
Ул. Лукомская 16.
ул. Воинская 15.
ул. Сапунская 14.
Дачи 13.
Сады 12.
Мемориал 11.
с. Дергачи 10.
Воинская часть 9.
конечная остановка маршрута № 7 8.
к/т «Спутник» 7.
школа № 41 6.
ул. Паршина 5.
ул. Красносельского 4.
Малахов курган 3.
ул. Р. Люксембург 2.
ул. Рабочая 1.
пл. Ластовая.