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19:46 (мск), источник: Крым Press

С завтрашнего дня в Севастополе запускают новый троллейбусный маршрут

В Севастополе запускают новый троллейбусный маршрут — № 11 (пл. Ластовая — 5-й км Балаклавского шоссе — пл. Ушакова). Уже в среду, 15 февраля первая машина выйдет на маршрут. Сообщается, что это будет «Севастополец» — модернизированный троллейбус марки ЗИУ, оснащенный валидатором. Протяженность маршрута составит 39,7 км, время оборотного рейса — 2 часа. Список остановок троллейбусного маршрута № 11: &hellip.

В Севастополе запускают новый троллейбусный маршрут — № 11 (пл. Ластовая — 5-й км Балаклавского шоссе — пл. Ушакова). Уже в среду, 15 февраля первая машина выйдет на маршрут. Сообщается, что это будет «Севастополец» — модернизированный троллейбус марки ЗИУ, оснащенный валидатором.

Протяженность маршрута составит 39,7 км, время оборотного рейса — 2 часа. Список остановок троллейбусного маршрута № 11: № п/п.

Остановочные пункты 32.

пл. Ушакова 31.

Университет 30.

ул. Степаненко/ул. Гоголя 29.

ул. Кожанова 28.

Техническая библиотека 27.

кинотеатр «Москва» 26.

магазин «Океан» 25.

школа № 7 24.

ул. ген. Хрюкина 23.

ул. ген. Лебедя 22.

школа № 38 21.

Детский больничный комплекс 20.

т/ц SeaMoll/вещевой рынок 19.

5 км. Балаклавского шоссе 18.

Максимова дача 17.

Ул. Лукомская 16.

ул. Воинская 15.

ул. Сапунская 14.

Дачи 13.

Сады 12.

Мемориал 11.

с. Дергачи 10.

Воинская часть 9.

конечная остановка маршрута № 7 8.

к/т «Спутник» 7.

школа № 41 6.

ул. Паршина 5.

ул. Красносельского 4.

Малахов курган 3.

ул. Р. Люксембург 2.

ул. Рабочая 1.

пл. Ластовая.

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