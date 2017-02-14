С завтрашнего дня в Севастополе запускают новый троллейбусный маршрут

В Севастополе запускают новый троллейбусный маршрут — № 11 (пл. Ластовая — 5-й км Балаклавского шоссе — пл. Ушакова). Уже в среду, 15 февраля первая машина выйдет на маршрут. Сообщается, что это будет «Севастополец» — модернизированный троллейбус марки ЗИУ, оснащенный валидатором. Протяженность маршрута составит 39,7 км, время оборотного рейса — 2 часа. Список остановок троллейбусного маршрута № 11: &hellip.