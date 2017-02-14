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18:42 (мск), источник: Publika.md

В Индонезии запретили День святого Валентина

Власти Индонезии, где около 90% населения исповедуют ислам, вслед за Пакистаном запретили празднование Дня святого Валентина, отметив, что романтическая традиция якобы поощряет случайный секс, сообщает Газета.Ru cо ссылкой на Reuters.

Источник: Publika.md

Кроме того, по распоряжению властей, полиция провела рейд в крупном городе Макассар и изъяла из мини-магазинов все презервативы, отметив, что средства продаются «нерегулируемым образом, особенно в День святого Валентина».

Во втором по величине городе страны Сурабая местные власти запретили школам и другим учебным заведениям отмечать пришедший с Запада праздник. Власти отметили, что праздник идет вразрез с культурными нормами.

Президент Пакистана Мамнун Хусейн 13 февраля также призвал нацию не отмечать День святого Валентина, отметив, что этот праздник никогда не был частью мусульманской традиции, и Пакистан должен поддерживать свою идеологию в рамках укрепления национальной идентичности.

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