В Индонезии запретили День святого Валентина

Кроме того, по распоряжению властей, полиция провела рейд в крупном городе Макассар и изъяла из мини-магазинов все презервативы, отметив, что средства продаются «нерегулируемым образом, особенно в День святого Валентина».

Во втором по величине городе страны Сурабая местные власти запретили школам и другим учебным заведениям отмечать пришедший с Запада праздник. Власти отметили, что праздник идет вразрез с культурными нормами.

Президент Пакистана Мамнун Хусейн 13 февраля также призвал нацию не отмечать День святого Валентина, отметив, что этот праздник никогда не был частью мусульманской традиции, и Пакистан должен поддерживать свою идеологию в рамках укрепления национальной идентичности.