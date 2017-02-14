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18:53 (мск), источник: Российская газета

Школьник проник на концерт любимой группы, подделав статью в «Википедии»

Подросток из британского города Кру по имени Адам Бойд смог попасть в VIP-зону на концерте любимой группы The Sherlock, отредактировав статью в «Википедии».

Подробности молодой человек раскрыл на своей странице в Facebook.

По его словам, он с приятелем отправился на концерт, но опоздал к началу. Чтобы пройти в зал, Адам отправился на сайт энциклопедии «Википедия» и отредактировал статью, посвященную The Sherlocks.

В разделе, посвященном членам семей участников коллектива, подросток написал, что Адам Бойд является двоюродным братом главного вокалиста The Sherlocks Киарана Крука и принимал участие в записи одного из альбомов.

Показав отредактированную статью на экране смартфона одному из охранников Альберт-Холла, где проходил концерт, находчивый школьник смог пройти в VIP-зону.

Напомним, что это не первый подобный случай. В декабре 2015 года аналогичным образом поступил житель Австралии Дэвид Спарго. Он отредактировал «Википедию», чтобы пройти за кулисы к любимой музыкальной группе.

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Школьник проник на концерт любимой группы, подделав статью в "Википедии"
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