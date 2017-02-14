Школьник проник на концерт любимой группы, подделав статью в «Википедии»

Подробности молодой человек раскрыл на своей странице в Facebook.

По его словам, он с приятелем отправился на концерт, но опоздал к началу. Чтобы пройти в зал, Адам отправился на сайт энциклопедии «Википедия» и отредактировал статью, посвященную The Sherlocks.

В разделе, посвященном членам семей участников коллектива, подросток написал, что Адам Бойд является двоюродным братом главного вокалиста The Sherlocks Киарана Крука и принимал участие в записи одного из альбомов.