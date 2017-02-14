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18:56 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, как выглядел святой Валентин

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Бразильской академии агиологии (изучение святых — ред.), фотограф Хосе Луис Лира с коллегами восстановил внешность святого Валентина, используя в работе 3D технологии и фотографии черепа святого, покоящегося в римской базилике Санта-Марии-ин-Космедин, сообщает Catholic Online.

«Осуществить реконструкцию лица одного из самых почитаемых святых Римско-католической церкви было мечтой всей моей жизни… Я был на площади святого Петра, когда один из многочисленных продавцов дал мне изображение святого. Я воспринял это как знак и решил попробовать получить доступ к его мощам в базилике», — приводит издание слова Хосе Луиса Лира.

Но специалисту не разрешили прикасаться к мощам, поэтому ему пришлось использовать для исследования снимки черепа святого. 3D реконструкция позволила установить анатомическое наслоение мягких тканей, лицевых мышц, даже тон пигментации кожи.

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Мощи, хранящиеся в базилике Санта-Марии-ин-Космедин, принадлежат пресвитеру Валентину, жившему в третьем веке. О житии святого известно совсем немного: он был обезглавлен по приказу римского императора Клавдия II, так как не отрекся от Христа.

Всего же среди местночтимых святых 14 февраля упоминаются три Валентина. Общечтимого святого с таким именем в Общем литургическом календаре католической церкви нет. Легенду о Валентине как авторе первой в истории «валентинки» придумали уже в XX веке.

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