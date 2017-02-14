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19:51 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Вторая сторона драки на Уфа-Арене рассказала свою версию произошедшего

Отец игрока детской команды «Салават Юлаев» рассказал о том, как его провоцировали на конфликт. Папа игрока детского «Салавата Юлаева» рассказал «Вестям» свою версию случившегося на Уфа-Арене. По его словам, бабушка одного из напарников его сына всячески провоцировала его на конфликт.

Она подошла ко мне в раздевалке, стала оскорблять мою супругу, даже толкнула меня — но я не стал связываться, зная ее характер,» — пояснил уфимец Рамиль А. — В коридоре она опять ко мне подошла и стала меня провоцировать, но я снова ушел. Потом она подсела ко мне и уже при всех родителях продолжила свои оскорбления. Я слегка оттолкнул ее и отошел, на меня сразу накинулись ее сторонники. Я продолжил смотреть матч, а позже узнал, что она вызвала скорую.

По словам Рамиля, действительно, родители воспитанников команды разделились на два лагеря после смены прежнего тренера Владимира Шарифьянова. Часть взрослых поддерживает это решение, другие — наоборот.

Напомним, ЧП произошло во время матча детской команды «Салават Юлаев» на Уфа-Арене. Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, в ходе конфликта пострадала 55-летняя Елена В. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга ее на скорой увезли в больницу. По словам женщины, напавший на нее мужчина еще до этого случая ей угрожал, требуя не водить внука на тренировки. Сейчас причины конфликта между отцом и бабушкой игроков детской команды «Салават Юлаев» устанавливают полицейские. Обе стороны написали заявления.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение,» — добавили в пресс-службе МВД по РБ.

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