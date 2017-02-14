Изменены допустимые лимиты содержания алкоголя у водителей

С учетом этого, на заседании правительства в среду будут внесены поправки в Положение о порядке проведения теста на алкоголь и медицинского освидетельствования для определения состояния опьянения и его характера. В соответствии с новыми правилами, уровень минимальной степени концентрации алкоголя в крови составит от 0,3 г/л до 0,5 г/л (в настоящее время — 0,3 г/л). В то же время, минимальная степень концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе будет равна от 0,15 мг/л до 0,3 мг/л (в настоящее время — 0,15 мг/л). Выраженной степенью концентрация алкоголя в крови будет считать 0,5 г/л в крови и 0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе (согласно действующему положению — 1,0 г/л в крови и 0,5 мг/л — в выдыхаемом воздухе).

Согласно Кодексу об административны х правонарушениях, вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, превышающем максимально допустимый уровень, установленный законом, если это деяние не является преступлением, наказывается штрафом в размере от 350 до 500 условных единиц, с лишением права управления на срок от 2 до 3 лет.