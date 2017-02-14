В частном хозяйстве в селе Варница нашли разобранный танк

В службе информации и безопасности заявили, что машина разобрана, но речь, очевидно, идет о Т-54. Такие танки были на вооружении советской армии.

Под подозрением два человека — 60-летний хозяин дома и его 36-летний сын. Части танка изымут и отправят на экспертизу. Следствие должно установить, как машина оказалась в частном хозяйстве и зачем ее хранили.