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19:45 (мск), источник: Publika.md

В частном хозяйстве в селе Варница нашли разобранный танк

В частном хозяйстве в селе Варница Новоаненского района нашли… танк.

Источник: Publika.md

В службе информации и безопасности заявили, что машина разобрана, но речь, очевидно, идет о Т-54. Такие танки были на вооружении советской армии.

Под подозрением два человека — 60-летний хозяин дома и его 36-летний сын. Части танка изымут и отправят на экспертизу. Следствие должно установить, как машина оказалась в частном хозяйстве и зачем ее хранили.

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