За год в Крыму заблокировали 40 сайтов с запрещенным контентом
Кроме того, перекрыт доступ к 13
Кроме того, перекрыт доступ к 13
В частности, прокурорами выявлена информация о проведении азартных игр; продаже наркотиков и поддельных документов; постановке граждан на миграционный учет; реализации алкогольной продукции; технологиях производства и изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств и способах их применения, а также изготовления запрещенных орудий лова животных и истребления биоресурсов. С учетом того, что законодательство прямо ограничивает распространение информации, которая относится к категории запрещенной, прокурорами направлено в суд 48 исковых заявлений о признании информации с выявленных сайтов такой, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, и ограничении доступа к ней.
Так, по результатам рассмотрения заявления прокуратуры вынесено решение о признании запрещенной к распространению размещенной на одном из