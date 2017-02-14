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19:08 (мск), источник: Крым Press

За год в Крыму заблокировали 40 сайтов с запрещенным контентом

Кроме того, перекрыт доступ к 13 онлайн-казино. Как сообщили в прокуратуре Республики, в 2016 год в Крыму заблокировали 40 сайтов с запрещенным контентом.

В частности, прокурорами выявлена информация о проведении азартных игр; продаже наркотиков и поддельных документов; постановке граждан на миграционный учет; реализации алкогольной продукции; технологиях производства и изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств и способах их применения, а также изготовления запрещенных орудий лова животных и истребления биоресурсов. С учетом того, что законодательство прямо ограничивает распространение информации, которая относится к категории запрещенной, прокурорами направлено в суд 48 исковых заявлений о признании информации с выявленных сайтов такой, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, и ограничении доступа к ней.

Так, по результатам рассмотрения заявления прокуратуры вынесено решение о признании запрещенной к распространению размещенной на одном из интернет-сайтов информации об изготовлении прибора для ловли рыбы с помощью подачи в воду электрического разряда, — говорится в сообщении прокуратуры РК. На данный момент принятыми прокуратурой мерами ограничен доступ к 40 сайтам с запрещенным контентом, в том числе заблокировано 13 онлайн-казино.

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