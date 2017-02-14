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22:55 (мск), источник: РБК - Украина

Эксперты назвали самый комфортный для жизни город

Международное агентство недвижимости Savills составило рейтинг самых комфортных городов мира.

На первое место они поставили столицу Дании — Копенгаген. Как отметили специалисты, хоть Копенгаген и не может предложить разнообразную ночную жизнь или развитую развлекательную инфраструктуру, он имеет низкие показатели по уровню загрязнения, преступности, высокие — по качеству парков, здравоохранению, равенству заработной платы и затрачиваемого на дорогу до работы времени, пишет РИА Новости.

На втором и третьем месте поставили Стокгольм и Мельбурн.

Также Savills составила рейтинг городов по качеству развлекательной инфраструктуры, в котором лидирует Лондон. Второе и третье место в нем заняли Нью-Йорк и Токио.

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