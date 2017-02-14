Эксперты назвали самый комфортный для жизни город

На первое место они поставили столицу Дании — Копенгаген. Как отметили специалисты, хоть Копенгаген и не может предложить разнообразную ночную жизнь или развитую развлекательную инфраструктуру, он имеет низкие показатели по уровню загрязнения, преступности, высокие — по качеству парков, здравоохранению, равенству заработной платы и затрачиваемого на дорогу до работы времени, пишет РИА Новости.

На втором и третьем месте поставили Стокгольм и Мельбурн.