Эксперты назвали самый комфортный для жизни город
Международное агентство недвижимости Savills составило рейтинг самых комфортных городов мира.
Международное агентство недвижимости Savills составило рейтинг самых комфортных городов мира.
На первое место они поставили столицу Дании — Копенгаген. Как отметили специалисты, хоть Копенгаген и не может предложить разнообразную ночную жизнь или развитую развлекательную инфраструктуру, он имеет низкие показатели по уровню загрязнения, преступности, высокие — по качеству парков, здравоохранению, равенству заработной платы и затрачиваемого на дорогу до работы времени, пишет РИА Новости.
На втором и третьем месте поставили Стокгольм и Мельбурн.
Также Savills составила рейтинг городов по качеству развлекательной инфраструктуры, в котором лидирует Лондон. Второе и третье место в нем заняли