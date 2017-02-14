Мэр Омска Двораковский в эфире признался в любви своей жене

В День Святого Валентина о своей первой любви рассказал мэр Омска Вячеслав Двораковский. Сердце главы города, как выяснилось, уже 60 лет принадлежит единственной женщине — его супруге.

— Очень хорошо помню свою первую любовь. Это моя жена. Мы знакомы 60 лет. Пришел в первый класс, рядом со мной посадили девочку, и с этой девочкой мы 60 лет вместе, — признался мэр в эфире ГТРК-Омск.

На уточняющий вопрос, были ли бабочки в животе при первой встрече, Двораковский уверенно ответил: «Так все и было».

Отметим символический момент: жену мэра зовут Валентина. У них двое детей, Ирина и Сергей, а также четверо внуков.