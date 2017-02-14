Видеофакт: в Бресте ворона разбила лобовое стекло в машине
Курьезный случай попал на запись видеокамеры наружного наблюдения в Бресте: владелец автомобиля, выясняя, кто разбил в машине стекло, узнала, что это была ворона.
Курьезный случай попал на запись видеокамеры наружного наблюдения в Бресте: владелец автомобиля, выясняя, кто разбил в машине стекло, узнала, что это была ворона.
«Хулигана» вычислили благодаря установленной во дворе на улице Колесника камере наблюдения. Как сообщает портал «Виртуальный Брест», владелица машины обратилась за предоставлением видео из архива, чтобы узнать, кто повредил ее автомобиль.
При просмотре записей выяснилось, что стекло разбила ворона — птица сбросила на машину неустановленный предмет. Сообщается, что после этого женщина передумала обращаться в милицию.