Ассанж опроверг слухи о своей смерти цитатой из Марка Твена

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — написал он, проиллюстрировав свой тезис примером из интернет-поисковика, который в качестве подсказки на фамилию Ассанж, предлагает ввести запросы: «мертв», «женат», «все еще жив».

Согласно данным аккаунта, Ассанж зарегистрировал страничку в октябре 2011 года, но оставил первое сообщение только сейчас.

Остроумную формулировку для опровержения аналогичных слухов в свой адрес еще в XIX веке использовал американский писатель Марк Твен.