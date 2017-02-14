Ассанж опроверг слухи о своей смерти цитатой из Марка Твена
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж разморозил аккаунт в сервисе микроблогов Twitter, чтобы опровергнуть слухи о своей смерти.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж разморозил аккаунт в сервисе микроблогов Twitter, чтобы опровергнуть слухи о своей смерти.
«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — написал он, проиллюстрировав свой тезис примером из
Согласно данным аккаунта, Ассанж зарегистрировал страничку в октябре 2011 года, но оставил первое сообщение только сейчас.
Остроумную формулировку для опровержения аналогичных слухов в свой адрес еще в XIX веке использовал американский писатель Марк Твен.
В августе 2016 года сообщение о преувеличенных слухах о своей смерти разместил в Twitter проживающий в России