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20:24 (мск), источник: РИА Новости

Ассанж опроверг слухи о своей смерти цитатой из Марка Твена

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж разморозил аккаунт в сервисе микроблогов Twitter, чтобы опровергнуть слухи о своей смерти.

Источник: РИА Новости

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — написал он, проиллюстрировав свой тезис примером из интернет-поисковика, который в качестве подсказки на фамилию Ассанж, предлагает ввести запросы: «мертв», «женат», «все еще жив».

Согласно данным аккаунта, Ассанж зарегистрировал страничку в октябре 2011 года, но оставил первое сообщение только сейчас.

Остроумную формулировку для опровержения аналогичных слухов в свой адрес еще в XIX веке использовал американский писатель Марк Твен.

В августе 2016 года сообщение о преувеличенных слухах о своей смерти разместил в Twitter проживающий в России экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. При этом он прикрепил к своему заявлению портрет Марка Твена.

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