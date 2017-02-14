Названы продукты, вызывающие сонливость

Среди всех других молочных продуктов твердые сыры имеют наиболее расслабляющий эффект, поскольку они содержат большое количество кальция.

Миндаль богат триптофаном, аминокислотой, которая производит мелатонин, который часто называют «гормоном сна». Кроме того, эти орехи упакованы магнием, который облегчает напряжение мышц и заставляет вас чувствовать себя сонными.

Сахар, калий и магний содержится в бананах, триптофан легко попадает в мозг человека и вызывает сонливость.

Грецкие орехи содержат меньше триптофана, чем миндаль, но у них есть свой собственный источник мелатонина. Исследования показали, что грецкие орехи повышают уровень этого гормона в крови и делают людей более сонными.

Вишни, особенно терпкие вишни, имеют относительно высокое содержание мелатонина. Стакан вишневого сока может положить человека спать в кратчайшие сроки.

Ромашковый чай содержит глицин, аминокислоту, которая обладает мягким седативным действием, расслабляющим мышцы и нервную систему. После чашки ромашкового чая вам будет сложно держать глаза открытыми и сосредоточиться на важных вопросах.

В дополнение к триптофану, семена тыквы содержат здоровенное количество цинка и магния. Эти соединения делают человека спокойным и расслабленным.

Белый рис имеет высокий гликемический индекс, который может вызвать сонливость от 3 до 4 часов после того, как вы закончили прием пищи. Исследователи обнаружили, что рис жасмин, в частности, вызывает сонливость быстрее, чем другие виды риса.

Кислоты, содержащиеся в лососе, тунце и другой жирной рыбе, увеличивают выработку мелатонина. Эти кислоты снижают уровень гормонов стресса в крови, и единственное, что вы хотите сделать, после еды, это лечь спать.