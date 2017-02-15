Депутаты Горсовета одобрили названия четырёх новых улиц в Калининграде

Вопрос обсуждался на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике во вторник, 14 февраля.

В Центральном районе появятся улицы Планерная и Карамельная, в Ленинградском — Кипарисовая и Ливадийская. Окончательное решение о названии новых территорий примут на ближайшем заседании Горсовета.

Стоит отметить, что власти проводили интернет-голосование среди жителей. Карамельной решили назвать улицу в районе посёлка Космодемьянского. На территории планируют построить детский хоспис.