Депутаты Горсовета одобрили названия четырёх новых улиц в Калининграде
Депутаты городского Совета одобрили названия четырёх новых улиц в Калининграде.
Депутаты городского Совета одобрили названия четырёх новых улиц в Калининграде.
Вопрос обсуждался на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике во вторник, 14 февраля.
В Центральном районе появятся улицы Планерная и Карамельная, в Ленинградском — Кипарисовая и Ливадийская. Окончательное решение о названии новых территорий примут на ближайшем заседании Горсовета.
Стоит отметить, что власти проводили
Улицы Кипарисовая и Ливадийская появятся в восточном микрорайоне Калининграда. «В восточной части города по предложению членов топонимической комиссии появятся улица Таврическая, проезд Крымский. Показалось логичным поддержать в этом микрорайоне в названиях других новых улиц тему Крыма, географических названий и достопримечательностей этого полуострова, в целом южного отдыха», — поясняли ранее в