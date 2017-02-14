Молодая казахстанка пропала в Кыргызстане
Правоохранительные органы Кыргызстана разыскивают без вести пропавшую гражданку Казахстана, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на
Правоохранительные органы Кыргызстана разыскивают без вести пропавшую гражданку Казахстана, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на
19-летняя Алтынай Галымова, проживающая в селе Жосалы Кызылординской области РК, 4 февраля этого года пересекла границу через КПП «Ак-Жол» и пропала без вести.
Ее приметы: рост 160−165 сантиметров, среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвечены, глаза карие.
Всех, кто владеет