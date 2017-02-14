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21:53 (мск), источник: Nur.kz

Молодая казахстанка пропала в Кыргызстане

Правоохранительные органы Кыргызстана разыскивают без вести пропавшую гражданку Казахстана, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГУВД Чуйской области.

19-летняя Алтынай Галымова, проживающая в селе Жосалы Кызылординской области РК, 4 февраля этого года пересекла границу через КПП «Ак-Жол» и пропала без вести.

Ее приметы: рост 160−165 сантиметров, среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвечены, глаза карие.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят звонить в дежурную часть ГУВД Чуйской области по следующим номерам телефонов: (0312) 43−01−27, (0557) 46−46−64, (0708) 01−70−59, (0554) 49−25−28.

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