Молодая казахстанка пропала в Кыргызстане

19-летняя Алтынай Галымова, проживающая в селе Жосалы Кызылординской области РК, 4 февраля этого года пересекла границу через КПП «Ак-Жол» и пропала без вести.

Ее приметы: рост 160−165 сантиметров, среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвечены, глаза карие.