На Украине началась продажа билетов на «Евровидение»

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Билеты на 62-й по счету песенный конкурс «Евровидение» поступили в продажу. Цена билетов варьируется от €8 до €500. «Самые дешевые билеты стоят €8. Это билеты на отборочные туры, поэтому они дешевле. Самые дорогие — €500 — это билеты в VIP-зону на финал», — сообщил корреспонденту ТАСС представитель сервиса по продаже билетов, выигравший соответствующий тендер, Concert.ua. «Мы позаботились о том, чтобы билеты на шоу были доступны для всех слоев населения — от влюбленных студентов до состоятельных людей», — отметил заместитель генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НТКУ), которая является организатором конкурса, Павел Грицак.

На девять концертов — шесть репетиций, два полуфинала и финал — будет продано 70 тысяч билетов.

Сервис по продаже электронных билетов позволяет приобрести их как на Украине, так и за рубежом. Продажа билетов должна была начаться еще 6 февраля. Однако Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал НСТУ отменить процедуру закупки услуг по распространению билетов Concert.ua, что и было сделано. Однако позднее было заключено новое соглашение с тем же предприятием, но с другим ценовым предложением, что разблокировало ситуацию с продажей билетов.

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Конкурсная площадка Полуфиналы «Евровидения» пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр (МВЦ), который расположен на левом берегу Днепра в Киеве. МВЦ — самый крупный выставочный комплекс Украины, объединяющий три павильона общей площадью 58 тысяч квадратных метров, из которых более 28 тысяч — выставочные залы. Рядом есть несколько гостиниц, прямой путь к аэропорту «Борисполь», ветка метро, которую отремонтируют к конкурсу и которая за 10 минут доставит гостей в центр города, парковка на 2,5 тысяч мест. «У нас богатейший опыт проведения масштабных концертов, у нас выступали Rammstein, Scorpions, Deep Purple, А-ha. Собирались залы по 12 и 17 тысяч человек. Мы готовы принять «Евровидение», — заверили в МВЦ. Правительство заложило в проект государственного бюджета на 2017 год 455,7 млн гривен (около $17 млн) на обеспечение подготовки и проведение конкурса. Участники «Евровидения» В финале «Евровидения-2016», который прошел 14 мая в столице Швеции, победила украинская исполнительница Джамала с песней «1944», таким образом, Киев получил право принимать конкурс в этом году. Второе место тогда заняла певица из Австралии Дэми Им, третье — Сергей Лазарев, представлявший Россию.

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