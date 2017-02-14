На Украине началась продажа билетов на «Евровидение»
Самые дешевые билеты стоят €8, самые дорогие — €500.
Самые дешевые билеты стоят €8, самые дорогие — €500.
КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Билеты на 62-й по счету песенный конкурс «Евровидение» поступили в продажу. Цена билетов варьируется от €8 до €500.
«Самые дешевые билеты стоят €8. Это билеты на отборочные туры, поэтому они дешевле. Самые дорогие — €500 — это билеты в
«Мы позаботились о том, чтобы билеты на шоу были доступны для всех слоев населения — от влюбленных студентов до состоятельных людей», — отметил заместитель генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НТКУ), которая является организатором конкурса, Павел Грицак.
Сервис по продаже электронных билетов позволяет приобрести их как на Украине, так и за рубежом.
Продажа билетов должна была начаться еще 6 февраля. Однако Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал НСТУ отменить процедуру закупки услуг по распространению билетов Concert.ua, что и было сделано. Однако позднее было заключено новое соглашение с тем же предприятием, но с другим ценовым предложением, что разблокировало ситуацию с продажей билетов.
Конкурсная площадка
Полуфиналы «Евровидения» пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр (МВЦ), который расположен на левом берегу Днепра в Киеве. МВЦ — самый крупный выставочный комплекс Украины, объединяющий три павильона общей площадью 58 тысяч квадратных метров, из которых более 28 тысяч — выставочные залы. Рядом есть несколько гостиниц, прямой путь к аэропорту «Борисполь», ветка метро, которую отремонтируют к конкурсу и которая за 10 минут доставит гостей в центр города, парковка на 2,5 тысяч мест.
«У нас богатейший опыт проведения масштабных концертов, у нас выступали Rammstein, Scorpions, Deep Purple,
Правительство заложило в проект государственного бюджета на 2017 год 455,7 млн гривен (около $17 млн) на обеспечение подготовки и проведение конкурса.
Участники «Евровидения»
В финале «Евровидения-2016», который прошел 14 мая в столице Швеции, победила украинская исполнительница Джамала с песней «1944», таким образом, Киев получил право принимать конкурс в этом году. Второе место тогда заняла певица из Австралии Дэми Им, третье — Сергей Лазарев, представлявший Россию.
Участники «Евровидения-2017» уже известны от 19 странах. Так, своих представителей выбрали Австрия, Азербайджан, Албания, Бельгия, Беларусь, Великобритания, Армения, Грузия, Израиль, Италия, Ирландия, Испания, Кипр, Македония, Нидерланды, Германия, Финляндия, Черногория, Швейцария.
Украинский национальный отбор на конкурс начался 4 февраля. Сейчас уже известны имена четверых претендентов на участие в конкурсе — исполнительница Tayanna (Татьяна Решетняк), группа «Сальто назад», украинская певица с греческими корнями Illaria, а также музыкант Rozhden. Третий полуфинал национального отбора состоится в субботу, 18 февраля. Финал отбора, в котором будут соревноваться шесть исполнителей, пройдет 25 февраля.