Билеты на Евровидение-2017 поступили в продажу

Около 70 тысяч билетов будут проданы на 9 концертов песенного конкурса, который пройдет в мае в Международном выставочном центре в Киеве. В частности, они будут продаваться на 6 репетиций, два полуфинала и финал Евровидения-2017, передает УНН.

Исполнительный директор песенного конкурса «Евровидение» Йон Ола Санд рассказал: «Мы рады, что билеты поступили в продажу так быстро, несмотря на некоторую задержку… Также мы убеждены, что все, кто приобретет билеты, прекрасно проведут время в Киеве уже в этом мае».

Цена билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро.