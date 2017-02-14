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22:51 (мск), источник: Капитал

Билеты на Евровидение-2017 поступили в продажу

Сегодня в 20.15 билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 поступили в продажу.

Источник: Капитал

Около 70 тысяч билетов будут проданы на 9 концертов песенного конкурса, который пройдет в мае в Международном выставочном центре в Киеве. В частности, они будут продаваться на 6 репетиций, два полуфинала и финал Евровидения-2017, передает УНН.

Исполнительный директор песенного конкурса «Евровидение» Йон Ола Санд рассказал: «Мы рады, что билеты поступили в продажу так быстро, несмотря на некоторую задержку… Также мы убеждены, что все, кто приобретет билеты, прекрасно проведут время в Киеве уже в этом мае».

Цена билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро.

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