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00:51 (мск), источник: Publika.md

Метеорологи: 15 февраля в Молдове ожидается плюсовая температура

В среду в республике преимущественно пасмурно, возможны слабые осадки. Атмосферное давление повышенное. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.

Источник: Publika.md

В Бричанах около ноля, в Сороках — на градус выше. В Бельцах, Оргееве, Кишиневе и Леове термометры покажут плюс два, в Тирасполе, Комрате и Кагуле — три градуса тепла.

В ближайшее время немного потеплеет. Днем в столице воздух прогреется до плюс двух, ночью термометры покажут минус девять градусов.

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