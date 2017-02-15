Метеорологи: 15 февраля в Молдове ожидается плюсовая температура

В Бричанах около ноля, в Сороках — на градус выше. В Бельцах, Оргееве, Кишиневе и Леове термометры покажут плюс два, в Тирасполе, Комрате и Кагуле — три градуса тепла.

В ближайшее время немного потеплеет. Днем в столице воздух прогреется до плюс двух, ночью термометры покажут минус девять градусов.