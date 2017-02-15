Незаконными постройками на кольце 3-ей Рабочей займется прокуратура

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

Незаконными постройками, расположенными в районе кольца 3-ей Рабочей, займется прокуратура. Соответствующий запрос в надзорный орган направят депутаты Думы Владивостока. Не так давно в этом районе по распоряжению городской администрации было снесено более десяти павильонов автострахования. Однако местные депутаты считают, что такой способ выселения незаконных предпринимателей с этой земли неэффективен с точки зрения расходования бюджетных средств, сообщает ИА PrimaMedia.

На заседании Думы Владивостока, 8 февраля, депутаты обсудили ситуацию, связанную с незаконным размещением объектов в районе остановки общественного транспорта «3-я Рабочая». В обсуждении приняли участие представители администрации Владивостока, Управления МВД России по Владивостоку и Управления Федеральной налоговой службы РФ по Приморскому краю.

Напомним, что в начале февраля были проведены работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, на которых располагались павильоны автострахования. Как проинформировал депутатов и.о. главы администрации Владивостока Константин Лобода, освобождению земельных участков предшествовали обращения граждан, проведенные проверочные мероприятия с участием представителей администрации, составление актов об имеющихся нарушениях, а также решение комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков.

«Однако такой способ борьбы с незаконным размещением объектов на земельных участках и незаконной деятельностью требует значительного времени, городской бюджет в результате вынужден нести дополнительные расходы», — сообщила пресс-служба Думы Владивостока.

Депутаты Думы города Владивостока намерены найти системное решение данной проблемы. Заместитель председателя Думы Дмитрий Пенязь подчеркнул, что органам власти необходимо усилить работу по пресечению незаконной деятельности, применяя имеющиеся полномочия.

«Необходимо наладить должное взаимодействие между ведомствами, постоянно проводить рейды, своевременно реагировать на сигналы», — отметил Дмитрий Пенязь.

В разговоре с корр. ИА PrimaMedia председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил Веселов рассказал, что в районе кольца 3-ей Рабочей предприниматели незаконно занимают территорию, потому что они не прошли систему разрешительного оформления.

— Власти должны реагировать на такие вещи, надо отдать должное жителям Владивостока, которые обратились к нам, ведь они устали от бардака, который там происходит. Эти незаконные строения ни чем не обеспечены, люди жалуются, что из-за припаркованных машин, где сидят страховщики, снегоуборочной техники невозможно убрать снег. Половина тротуара занята павильонами, и люди вынуждены передвигаться по проезжей части, — рассказал Михаил Веселов.

В данный момент демонтированные в начале февраля павильоны находятся на специальной штраф-стоянке, где они будут до тех пор, пока владельцы построек не обратятся в муниципальные органы с необходимым пакетом документов, подтверждающих принадлежность объектов к хозяину и не оплатят штраф за демонтажные работы. Не исключено, что после выполнения этих процедур, владельцы павильонов вновь образуют здесь ОСАГО-городок.