Счастье Алисы. Покорив сердца миллионов, Наталья Гусева спряталась от славы

Феномен киновоплощения Алисы Селезневой пытаются разгадать до сих пор. В чем загадка самой известной героини советского кино — хрупкой девчонки с большими голубыми глазами, в которую были влюблены миллионы школьников? Как объяснить, почему сорокалетние дядьки в интернет-сообществах поклонников «Гостьи из будущего» по сей день вздыхают об Алисе, хранят кассеты с любимым фильмом и периодически его пересматривают? Тем временем, пока поклонники жалеют о том, что прошлого не вернешь, Наталья Гусева (это девичья фамилия исполнительницы роли Алисы Селезневой, под которой ее узнала вся страна) 15 февраля отметит 45-летие. Наталья Гусева так и не стала актрисой, посвятив свою жизнь науке, и большинство предложений о съемках, которые ей делали после «Гостьи из будущего», отклоняла.

Сериал 8.0 Гостья из будущего 1984 / СССР / 1 ч. 4 мин. драма мелодрама ...

Брат первого мужа Натальи, телепродюсер Влад Мурашкевич, объясняет: «Наташа не из тех, кто заболевает кино и хочет посвятить ему всю жизнь. Ей поступало много предложений — не только сниматься в фильмах, но и вести программы на телевидении, участвовать в ток-шоу, однако она всего избегала, потому что ей это неинтересно, не близко по духу! Только редкие приглашения она принимала, поддавшись на уговоры. Возможно, свою роль в неприятии жизни кинозвезды сыграло и то, что после участия в картине «Гостья из будущего» без охраны невозможно было передвигаться, поклонники подкарауливали на каждом углу, а это очень утомительно. А сегодня мешает жить еще одна напасть — ложные аккаунты в социальных сетях от имени Натальи Гусевой. Для сведения: у Наташи нет страниц ни в одной из социальных сетей. Все аккаунты созданы непонятно кем, поэтому будьте осторожны. Недавно мне написала одна женщина, мол, повлияйте на вашу известную родственницу, которая вымогает деньги, якобы, за распространение порнографии. Рассказывали и такие случаи, что некоторых френдов ложная «Алиса» просила «положить» денег на телефон, у кого-то выпытывала личные данные… Я еще раз хочу подчеркнуть: Наташи нет в социальных сетях. От ее имени действуют мошенники.

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Сюрпризы от поклонников Конечно, главного поклонника Натальи Гусевой — ее первого супруга Дениса Мурашкевича — никто не смог переплюнуть. Это уже хрестоматийная история, как влюбленный юноша организовал доставку посылки к объекту своего обожания, а в качестве презента сам выскочил из коробки, как черт из табакерки, в чем мать родила. Остальным оставалось только писать письма: посланий от поклонников Наталья насобирала несколько коробок из-под телевизоров. «Других сюрпризов не припомню, — признается Влад Мурашкевич. — Мой брат — альфа-самец, поэтому он Наташу охранял от излишнего внимания, не позволял к ней особо приближаться. А люди, когда чувствуют, что могут получить по шее, не лезут на рожон. Вообще, у них был достаточно счастливый брак и по отношениям, и по сроку (длился 8 лет). Наверное, лучший из тех отношений, которые после их расставания были у обоих.

Почему они развелись? Так сложилась жизнь. Люди взрослеют, у них могут поменяться взгляды на жизнь, да и от ошибок, из-за которых принимают решение расстаться, никто не застрахован.

В любом случае, они остались друзьями и поддерживают теплые отношения, решают вопросы воспитания общей дочери Алеси. И у Дениса, и у Натальи после расставания были привязанности, но, как мне кажется, для них всегда было важно, чтобы родной человек был счастлив с новым партнером, поэтому они оказывали друг другу посильную моральную поддержку. Сейчас у них новые семьи, в которых родились дети. Наташа — мама трехлетней дочки и скоро выйдет на работу из декрета. Ее новый брак вполне удачный, и со стороны она производит впечатление счастливой женщины".

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