Москву сочли лучшим городом для студентов в России

По сравнению с прошлым годом Москва поднялась на четыре позиции и занимает 39-е место. Кроме нее, в топ-100 лучших мегаполисов для студентов попали еще три российских города: Санкт-Петербург (78 место), Томск (91 место) и Новосибирск (93 место).

Москву признали лучшим городом России для студентов в новом международном рейтинге 100 лучших городов для учащихся, составленном британской консалтинговой компании QS (Quacquarelli Symonds). Результаты исследования оказались в распоряжении МОСЛЕНТЫ.

Также впервые в этом году учитывалось мнение студентов, в опросе приняли участие более 18 тысяч учащихся. Они поставили Москву на две позиции выше, чем в итоговом исследовании — на 37-е место. Санкт-Петербург студенты так и оставили на 78-м, а Томск и Новосибирск по этому критерию вообще не вошли в топ-100.

По мнению аналитиков QS, Москва улучшила свои показатели по популярности благодаря повышению качества жизни и безопасности, а также за счет снижения неблагоприятных показателей — коррупции и загрязнения окружающей среды.

По активности работодателей столица России находится на 21-м месте, при этом по интернациональности студенческого состава у нее довольно низкий показатель — 64-е место.