Москву сочли лучшим городом для студентов в России
В международный рейтинг вошли еще три города нашей страны.
В международный рейтинг вошли еще три города нашей страны.
Москву признали лучшим городом России для студентов в новом международном рейтинге 100 лучших городов для учащихся, составленном британской консалтинговой компании QS (Quacquarelli Symonds). Результаты исследования оказались в распоряжении МОСЛЕНТЫ.
По сравнению с прошлым годом Москва поднялась на четыре позиции и занимает 39-е место. Кроме нее, в топ-100 лучших мегаполисов для студентов попали еще три российских города:
Аналитики QS учитывали при составлении списка шесть критериев: популярность, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей.
Также впервые в этом году учитывалось мнение студентов, в опросе приняли участие более 18 тысяч учащихся. Они поставили Москву на две позиции выше, чем в итоговом исследовании — на 37-е место.
По мнению аналитиков QS, Москва улучшила свои показатели по популярности благодаря повышению качества жизни и безопасности, а также за счет снижения неблагоприятных показателей — коррупции и загрязнения окружающей среды.
По активности работодателей столица России находится на 21-м месте, при этом по интернациональности студенческого состава у нее довольно низкий показатель — 64-е место.