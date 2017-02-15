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03:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Ученые из Хабаровского края создадут успокаивающую подкормку для коров и кур

Исследования нового препарата планируется завершить в этом году.

Источник: Reuters

Ученые Дальневосточного НИИ сельского хозяйства (Хабаровский район) работают над созданием специального препарата для повышения производительности молочных ферм и птицефабрик, сообщает портал «Губерния». Витамины планируется выпускать в виде пищевых добавок для животных и птиц.

Препараты уже прошли первые испытания и показали высокую эффективность. Отметим, что все ключевые ингредиенты в них дальневосточные: например, кустарник патриния, который обладает успокаивающими свойствами и более эффективен, чем валериана. По мнению специалистов, такой компонент в кормовой добавке необходим, так как животные на предприятиях постоянно испытывают стресс.

«Она [патриния] их будет успокаивать. Продуктивность не будет снижаться, а наоборот, оставаться на том же уровне или повышаться», — говорит заведующая лабораторией животноводства Дальневосточного НИИ сельского хозяйства Елена Шукюрова.

Кроме того, в состав добавки включили витаминно-минеральный комплекс, который разработали в институте 10 лет назад, а также бурые морские водоросли. Благодаря использованию последнего компонента надои молока можно увеличить вдвое, однако возникла одна проблема: ламинария должна быть в виде муки, но найти ее на Дальнем Востоке ученым пока не удалось. Для начала производства подкормки потребуются специальные дробильные машины.

Чтобы понять, как разработка в целом будет действовать на животных, специалисты начали исследование в одном из сельхозпредприятий края. До начала эксперимента у подопытных взяли образцы крови. Специалисты сразу установили у них нехватку витаминов. Кормить животных по особой схеме будут в течение месяца.

В этом году ученые планируют завершить исследования и сделать опытную партию. Запуск производства намечен на следующий год. Для этого потребуется около 2 млн рублей. Чтобы получить финансирование, ученые подали заявку на конкурс в фонд «Сколково» и уже заняли первое место в региональном этапе.

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