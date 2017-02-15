Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
03:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Хабаровска испекут блины для нуждающихся

Благотворительная акция «Добрый блин» состоится в Хабаровске.

Ее проведет клуб многодетных семей «Ландыши» Градо-Хабаровского собора Успения Божией матери и «Союз женщин Хабаровского края» при поддержке общественных организаций города. Хабаровчанам предлагается испечь блины для нуждающихся.

Принести выпечку можно 24 февраля с 15:00 до 18:00 в нижний храм собора Успения Божией матери (собор на Комсомольской площади). Также блины принимаются 25 февраля в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Угощение передадут женщинам и детям в кризисные центры, также их получат подопечные социальных учреждений. Оставшиеся блины раздадут прихожанам. 25 февраля в Успенском соборе, 26 февраля — в Покровском храме, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
У нового загса на набережной Хабаровска появился инвестор
СМИ: Флинн рассказал о переговорах с российским послом
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
«Барселона» потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Захватившие россиян пираты выдвинули требования
Минпромторг просит 370 млн рублей на бренд «Мade in Russia»
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь