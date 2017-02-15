Жители Хабаровска испекут блины для нуждающихся

Ее проведет клуб многодетных семей «Ландыши» Градо-Хабаровского собора Успения Божией матери и «Союз женщин Хабаровского края» при поддержке общественных организаций города. Хабаровчанам предлагается испечь блины для нуждающихся.

Принести выпечку можно 24 февраля с 15:00 до 18:00 в нижний храм собора Успения Божией матери (собор на Комсомольской площади). Также блины принимаются 25 февраля в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Угощение передадут женщинам и детям в кризисные центры, также их получат подопечные социальных учреждений. Оставшиеся блины раздадут прихожанам. 25 февраля в Успенском соборе, 26 февраля — в Покровском храме, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.