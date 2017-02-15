Дальневосточные леопарды стали осваивать переход над Нарвинским тоннелем

Нарвинский автодорожный тоннель, построенный в рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда, введен в эксплуатацию в марте 2016 года. Автодорога краевого значения Хасан — Раздольное проходит в узком коридоре между особо охраняемыми территориями национального парка «Земля леопарда», пересекая пути миграции хищника. Основная цель строительства — развести эти пути с автодорогой и снизить угрозу ДТП. Теперь расположенный на «Земле леопарда» участок трассы укрыт под землей. Длина тоннеля — 575 метров, высота — пять метров, ширина — 9,25 метра.

«Помимо следов редких хищников, которые специалисты “Земли леопарда” обнаруживали на снегу ранее, в начале февраля ученые получили еще одно подтверждение использования безопасного перехода дикими кошками. Установленные над тоннелем фотоловушки отследили передвижение одной из пятнистых хищниц через весь перевал. Выяснилось, что привычным для местных животных миграционным путем воспользовалась самка под номером Leo 92F», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «видео наглядно демонстрирует, как она без опаски проходит через перевал, оставляя позади свет фар и шум автомобильных двигателей — одновременно с леопардом в кадр попали и машины».