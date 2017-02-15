Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Прицельный огонь: как ЦРУ привело в ярость советника Трампа
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
31-летняя Ольга Бузова встретила 14 февраля в слезах - СМИ
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг - СМИ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
06:32 (мск), источник: РИА Новости

Дальневосточные леопарды стали осваивать переход над Нарвинским тоннелем

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Специалисты отмечают восстановление нарушенных автодорогой миграционных путей дальневосточных леопардов в районе первого в России экологического тоннеля в Приморье, сообщает национальный парк «Земля леопарда».

Нарвинский автодорожный тоннель, построенный в рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда, введен в эксплуатацию в марте 2016 года. Автодорога краевого значения Хасан — Раздольное проходит в узком коридоре между особо охраняемыми территориями национального парка «Земля леопарда», пересекая пути миграции хищника. Основная цель строительства — развести эти пути с автодорогой и снизить угрозу ДТП. Теперь расположенный на «Земле леопарда» участок трассы укрыт под землей. Длина тоннеля — 575 метров, высота — пять метров, ширина — 9,25 метра.

«Помимо следов редких хищников, которые специалисты “Земли леопарда” обнаруживали на снегу ранее, в начале февраля ученые получили еще одно подтверждение использования безопасного перехода дикими кошками. Установленные над тоннелем фотоловушки отследили передвижение одной из пятнистых хищниц через весь перевал. Выяснилось, что привычным для местных животных миграционным путем воспользовалась самка под номером Leo 92F», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «видео наглядно демонстрирует, как она без опаски проходит через перевал, оставляя позади свет фар и шум автомобильных двигателей — одновременно с леопардом в кадр попали и машины».

Кроме того, изучив следы на снегу, оставленные над тоннелем животными, специалисты «Земли леопарда» предположили, что помимо Leo 92 °F переходом также пользуется самец леопарда.

Для копытных животных переход над тоннелем уже стал обыденностью
Читайте также
Личная жизнь кошачьих

«Возвращение дальневосточного леопарда на Нарвинский перевал — символ изменения отношения людей к природе, общей ответственности за сохранение уникальной экосистемы юго-западного Приморья… Зафиксированная фотоловушками прекрасная кошка выглядит абсолютно здоровой, это самка в самом расцвете сил. Не исключено, что в будущем ей еще не раз предстоит воспользоваться безопасным переходом уже не одной, а с маленькими котятами, для которых автомобильная угроза хоть и не исчезла полностью, но значительно снизилась», — отмечает директор ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна Барановская.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему офицер ВСУ Соколов безнаказанно убивает мирных жителей Донбасса
СМИ узнали о кампании сторонников Обамы по дискредитации Флинна
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
«Барселона» потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Правительство опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы
Минпромторг просит 370 млн рублей на бренд «Мade in Russia»
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь