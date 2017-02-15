Дальневосточные леопарды стали осваивать переход над Нарвинским тоннелем

Нарвинский автодорожный тоннель, построенный в рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда, введен в эксплуатацию в марте 2016 года. Автодорога краевого значения Хасан — Раздольное проходит в узком коридоре между особо охраняемыми территориями национального парка «Земля леопарда», пересекая пути миграции хищника. Основная цель строительства — развести эти пути с автодорогой и снизить угрозу ДТП. Теперь расположенный на «Земле леопарда» участок трассы укрыт под землей. Длина тоннеля — 575 метров, высота — пять метров, ширина — 9,25 метра.
«Помимо следов редких хищников, которые специалисты “Земли леопарда” обнаруживали на снегу ранее, в начале февраля ученые получили еще одно подтверждение использования безопасного перехода дикими кошками. Установленные над тоннелем фотоловушки отследили передвижение одной из пятнистых хищниц через весь перевал. Выяснилось, что привычным для местных животных миграционным путем воспользовалась самка под номером Leo 92F», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что «видео наглядно демонстрирует, как она без опаски проходит через перевал, оставляя позади свет фар и шум автомобильных двигателей — одновременно с леопардом в кадр попали и машины».
Кроме того, изучив следы на снегу, оставленные над тоннелем животными, специалисты «Земли леопарда» предположили, что помимо Leo 92 °F переходом также пользуется самец леопарда.
Для копытных животных переход над тоннелем уже стал обыденностью
«Возвращение дальневосточного леопарда на Нарвинский перевал — символ изменения отношения людей к природе, общей ответственности за сохранение уникальной экосистемы юго-западного Приморья… Зафиксированная фотоловушками прекрасная кошка выглядит абсолютно здоровой, это самка в самом расцвете сил. Не исключено, что в будущем ей еще не раз предстоит воспользоваться безопасным переходом уже не одной, а с маленькими котятами, для которых автомобильная угроза хоть и не исчезла полностью, но значительно снизилась», — отмечает директор ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна Барановская.