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07:31 (мск), источник: Nakanune.ru

В ГИБДД Екатеринбурга «возьмутся» за пешеходов

С 15 по 17 февраля ГИБДД Екатеринбурга проведет профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Как сообщили Накануне.RU в УМВД, особое внимание будет уделено правилам пересечения пешеходных переходов.

В ГИБДД рекомендуют водителям перед «зеброй» всегда снижать скорость вплоть до полной остановки транспортного средства, а пешеходам перед переходом проезжей части быть бдительными и продолжать маневр, только убедившись в его безопасности.

В январе этого года в столице Среднего Урала было совершено 25 аварий на пешеходных переходах, в результате чего четверо местных жителей погибли, еще 21 получил различные травмы. При этом, более половины происшествий спровоцировали сами пешеходы.

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