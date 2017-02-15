В ГИБДД Екатеринбурга «возьмутся» за пешеходов
С 15 по 17 февраля ГИБДД Екатеринбурга проведет профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
С 15 по 17 февраля ГИБДД Екатеринбурга проведет профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
Как сообщили Накануне.RU в УМВД, особое внимание будет уделено правилам пересечения пешеходных переходов.
В ГИБДД рекомендуют водителям перед «зеброй» всегда снижать скорость вплоть до полной остановки транспортного средства, а пешеходам перед переходом проезжей части быть бдительными и продолжать маневр, только убедившись в его безопасности.
В январе этого года в столице Среднего Урала было совершено 25 аварий на пешеходных переходах, в результате чего четверо местных жителей погибли, еще 21 получил различные травмы. При этом, более половины происшествий спровоцировали сами пешеходы.