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07:13 (мск), источник: Newtimes.kz

Более 20 тыс тенге заплатит житель Мангистауской области за щелканье семечек

Жителя Мунайлинского района Мангистауской области наказали за щелканье семечек в общественном месте, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Источник: Newtimes.kz

По данным пресс-службы, подсудимый находясь на база «Адай» расположенной в районе Мунайлы, лузгая семечки, бросал шелуху на землю, загрязнив место общественного пользования, проявив неуважение к окружающим, и тем самым совершил административное правонарушение.

«Суд постановил признать мужчину виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК “Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц” и применил к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателя, равного 22 690 тенге», — сообщили в суде.

За аналогичное правонарушение оштрафован отец несовершеннолетнего жителя Алматы.

Постановлением суда отец 14-летнего парня признан в совершении административного правонарушения и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 7 месячных расчетных показателей в сумме 15883 тенге.

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