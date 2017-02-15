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07:37 (мск), источник: Noi.md

Доказана эффективность голодания для продления жизни

Ученые из Университета Бригама Янга в США выяснили, что сокращение количества потребляемых калорий замедляет процесс старения.

Источник: Noi.md

Это происходит благодаря тому, что рибосомы снижают свою активность, что, в свою очередь, дает им больше клеточных ресурсов для самовосстановления. Статья исследователей опубликована в журнале Molecular & Cellular Proteomics. Кратко о ней сообщается на сайте EurekAlert!.

Рибосомами называют органоиды клетки, которые участвуют в синтезе белка. Они состоят из пептидных молекул и РНК и постоянно нуждаются в замене своих компонентов. Нарушение баланса между темпами восстановления и износа рибосом приводит к развитию нейродегенеративных заболеваний, раковых опухолей и сокращает продолжительность жизни. Оставалось неизвестным, как можно влиять на обновление этих органоидов, хотя исследования продемонстрировали роль низкокалорийных диет в снижении скорости синтеза белка в клетках.

В своих исследованиях ученые использовали мышей, которых разделяли на две группы. Животных в одной из них ограничивали в пище, другие питались нормально. После 10 недель грызунов начали умерщвлять через определенные промежутки времени. Из клеток печени мышей выделили рибосомы, после чего проанализировали состав образующих их белков и РНК. На основе этих данных биологи определили скорость обмена различных компонентов рибосом.

Ученые установили, что у ограниченных в калориях мышей скорость деления клеток уменьшилась на 25 процентов. Кроме того, в самих клетках снизилась активность рибосом, а также скорость обмена белков. При этом усилились темпы деградации рибосом (рибофагии), что свидетельствовало об ускорении замены их поврежденных частей на новые.

По мнению исследователей, полученные ими результаты показывают пользу умеренного голодания для мышей, однако пока рано говорить о положительном влиянии ограничений в пище на людей. Будущие исследования покажут, как именно та или иная диета влияет на обмен веществ в клетках человека, и это позволит разработать стратегии по увеличению продолжительности жизни.

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