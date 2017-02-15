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05:17 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Леопарды начали пользоваться специально построенным безопасным проходом в Приморье

Дальневосточные леопарды начали пользоваться безопасным экологическим проходом, построенным для них на юге Приморского края, сообщили в национальном парке «Земля леопарда».

Специалисты парка обнаружили над тоннелем следы лап диких кошек, а одна самка под номером Leo 92 °F попала в фотоловушки. На видео видно, «как она без опаски проходит через перевал, оставляя позади свет фар и шум автомобильных двигателей — одновременно с леопардом в кадр попали и машины».

«Вместе со скрывшейся в лесу кошкой миновала и угроза очередной трагедии — автомобильная трасса и тропа леопарда здесь больше не пересекаются», — отмечается в сообщении.

В то же время для копытных животных переход над тоннелем уже стал обыденностью, заявляют учёные.

Автомобильный тоннель длиной 575 метров проходит между особо охраняемыми территориями парка «Земля леопарда». Его построили, чтобы животные мигрировали, не выходя на проезжую часть. Иногда краснокнижные дальневосточные леопарды, которых в мире насчитывается около 80 особей, выходят на трассы и попадают под колёса автомобиля.

Строительство сооружения обошлось в 1,8 млрд рублей и длилось шесть лет. Его открыли в марте 2016 года.

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