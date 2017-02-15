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05:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Лучшие песни из репертуара Муслима Магомаева прозвучат в Хабаровской филармонии

Концертная программа будет посвящена 75-летию со дня рождения певца.

Хабаровск, 15 февраля, AmurMedia.

В концертном зале Хабаровской филармонии 19 марта один из самых ярких представителей современной классической эстрады, оперный певец, актер Альбер Жалилов в сопровождении Оркестра русских народных инструментов представит программу, посвященную 75-летию со Дня рождения Муслима Магомаева, сообщили ИА AmurMedia в краевой филармонии.

Альберт Жалилов — один из интереснейших представителей молодого поколения певцов, объединяемых направлением «классикал-кроссовер» — это исполнители с академической вокальной школой, поющие самую разную музыку, от оперы до эстрадных шлягеров. Благодаря сильному красивому редкому вокалу Альберта Жалилова музыкальные критики называют «вторым Магомаевым». Знание нескольких иностранных языков позволяет ему находить контакт со зрителями в любой точке мира. Его сольные концерты и выступления проходят в лучших залах России, артист принимает активное участие в музыкальных телепередачах канала Россия1. Так, в 2015 году он стал финалистом и победителем телепроекта «Живой звук». По мнению многих зрителей и членов жюри, Альберт — один из самых ярких участников телевизионного конкурса «Главная сцена-2», где его талант по достоинству оценили мэтры современной эстрады.

В репертуаре певца сейчас около 15 разнообразных концертных программ и около 500 вокальных произведений.

В концерте прозвучат легендарные и любимые песни из репертуара великого Муслима Магомаева, ставшие классикой на все времена.

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Лучшие песни из репертуара Муслима Магомаева прозвучат в Хабаровской филармонии
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