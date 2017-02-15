Ученые нашли почти 120 пригодных для жизни планет
Международная группа ученых обнаружила 60 новых планет около нашей Земли, и 54 потенциальных планеты, на которых возможна жизнь.
Международная группа ученых обнаружила 60 новых планет около нашей Земли, и 54 потенциальных планеты, на которых возможна жизнь.
Об этом сообщает Іndependent.
Астрономы обнаружили 60 новых планет вблизи Земли, на которых могла бы быть жизнь, и еще 54 потенциальных планет.
В результате ряда исследований ученые из разных стран пришли к выводу, что существует около 114 планет, на которых возможна жизнь.
Также отмечается, что одна из планет, которую ученые назвали «супер-землей», имеет скалистую поверхность и находится в четвертой ближайшей к нам звездной системе.
Сообщается, что официальное название этой планеты — Глизе 411-б.