Ученые нашли почти 120 пригодных для жизни планет

Об этом сообщает Іndependent.

Астрономы обнаружили 60 новых планет вблизи Земли, на которых могла бы быть жизнь, и еще 54 потенциальных планет.

В результате ряда исследований ученые из разных стран пришли к выводу, что существует около 114 планет, на которых возможна жизнь.

Также отмечается, что одна из планет, которую ученые назвали «супер-землей», имеет скалистую поверхность и находится в четвертой ближайшей к нам звездной системе.

Сообщается, что официальное название этой планеты — Глизе 411-б.