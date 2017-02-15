Красноярка отсудила почти 200 тысяч рублей за двери с дефектами
Изготовитель дверей отказался устранять недостатки добровольно.
Изготовитель дверей отказался устранять недостатки добровольно.
Жительница Красноярска отсудила крупную компенсацию у компании «Парадный вход». Сотрудники фирмы установили в квартире истицы 4 двери с видимыми дефектами. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.
За установку 4 дверей женщина заплатила 162,2 тыс. рублей. Согласно договору, продавец должен был в течение 35 рабочих дней установить двери в ее квартире. Гарантийный срок товара составлял 1 год. Однако после установки женщина обнаружила на дверных полотнах дефекты в виде пропуска лакокрасочного покрытия.
После этого женщина обратилась в компанию с просьбой устранить дефекты, но через некоторое время получила отказ. В фирме сослались на ответ
«Советский районный суд постановил расторгнуть договор
Речь идет о сумме в 190 тыс. рублей. На истицу суд возложил обязанность возвратить некачественные двери и комплектующие к ним. В апелляционной жалобе красноярка не согласилась с уменьшением размера неустойки и штрафа. Но суд не нашел оснований для изменения судебного решения и оставил его без изменения.