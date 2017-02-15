В Красноярском крае стали меньше умирать: лучший показатель за 20 лет

«В 2016 году смертность в регионе снизилась до рекордной цифры — 12,5 случаев на тысячу человек — это лучший показатель за последние 20 лет, — заявил министр здравоохранения края Вадим Янин на итоговом заседании по итогам работы медицинских учреждений за 2016 год.

Снизились также цифры младенческой смертности, количество случаев смерти от заболеваний органов дыхания, инфаркта миокарда и инсульта. На 4% снизилось количество смертей от злокачественных образований.

По его словам, показатели удалось изменить за счет открытия современных медицинских центров и оснащения их всем необходимым для оперативной и качественной помощи. Так, в прошлом году заработали инвазивные сосудистые центры в Канске и Ачинске, введена в работу поликлиника на 600 посещений в смену в поселке Курагино Курагинского района и подстанция скорой медицинской помощи в Красноярске, достроен и готовится к открытию перинатальный центр в Ачинске.

Однако пока удается решить далеко не все проблемы. В этом году специалистам министерства здравоохранения предстоит повысить качество оказываемой медицинской помощи в поликлиниках: необходимо сократить сроки ожидания планового приемы врача-терапевта, значительно уменьшить количество дней, необходимых для прохождения профилактических медицинских осмотров, привлечь в поликлиники пациентов, которые как минимум три года не обследовались у специалистов.

Продолжится работа в этом году и на строительных площадках краевых медицинских учреждений. Глава региона Виктор Толоконский, объем ассигнований на укрепление материальной базы отрасли будет расти: «У нас уже принята достаточно большая инвестиционная программа, но ее нужно увеличивать. Ориентировочная сумма увеличения — 1 млрд рублей».