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07:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцам предложили обозначить места незаконных свалок на карте

В Новосибирской области стартовал всероссийский проект «Генеральная уборка». Любой интернет-пользователь может обозначить на интерактивной карте место незаконной свалки.

Общественники призывают новосибирцев принять участие в проекте. На сайте можно прикрепить фотографии мест с отходами и оставить краткое описание. Каждая отметка — повод для проверки места скопления мусора.

По оценкам представителей Общероссийского народного фронта в области больше тысячи полигонов. В их числе и легальные, и незаконные. К слову, лицензия — только у одного. В поселке Кольцово.

Сергей Соколов, сопредседатель штаба регионального отеделения ОНФ в НСО: Если это, к примеру, земли поселений, то тут подключается природоохранная прокуратура, подключается Роспортебнадзор, подключается глава муниципального образования. Соответственно мы, как региональный штаб и исполком, обращаемся во все эти инстанции с просьбой: установить законность, устранить — если это незаконно.

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