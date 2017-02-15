Новосибирцам предложили обозначить места незаконных свалок на карте

Общественники призывают новосибирцев принять участие в проекте. На сайте можно прикрепить фотографии мест с отходами и оставить краткое описание. Каждая отметка — повод для проверки места скопления мусора.

По оценкам представителей Общероссийского народного фронта в области больше тысячи полигонов. В их числе и легальные, и незаконные. К слову, лицензия — только у одного. В поселке Кольцово.

Сергей Соколов, сопредседатель штаба регионального отеделения ОНФ в НСО: Если это, к примеру, земли поселений, то тут подключается природоохранная прокуратура, подключается Роспортебнадзор, подключается глава муниципального образования. Соответственно мы, как региональный штаб и исполком, обращаемся во все эти инстанции с просьбой: установить законность, устранить — если это незаконно.