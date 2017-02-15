Сбежавшего подростка забрали из семьи после «путешествия» в Козульку
Компания детей планировала доехать до Ачинска, однако поезд отправился на другую станцию.
Компания детей планировала доехать до Ачинска, однако поезд отправился на другую станцию.
Четверо подростков от 12 до 14 лет решили поехать на поезде до Ачинска, чтобы покататься на горках и посмотреть на городскую елку. Однако такое «путешествие» закончилось для одного из школьников попаданием в детский дом. Об этом 14 февраля рассказали в
Подростки сбежали со школьных занятий и «дикарями» сели на поезд, который доставил их со станции «Садовая» в Ачинском районе до Козульки, которая находится в 66 км от Ачинска. В тот же день вернуться домой дети уже не смогли. Один из мальчиков позвонил родителям, однако они отказались приезжать
«Подростки решили переночевать в подъезде одного из домов. Через некоторое время житель, собираясь на работу в ночную смену, увидел беспризорных мальчишек, пожалел их и забрал с собой. Мужчина дал им согреться и переночевать, а уже утром посадил на электропоезд до станции Ачинск», — говорится в сообщении.
В вагоне их заметили контролеры. На станции Чернореченской детей сняли с поезда и доставили в отдел полиции. Там о «путешествии» школьников рассказали их родителям. Однако за одним из мальчиков отказались приходить — 37-летняя мать ребенка в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Когда правоохранители пришли в квартиру, женщина с криками накинулась на мальчика и полицейских, требуя покинуть жилое помещение. Сотрудникам ничего не оставалось как отвезти его в приют. Теперь женщину могут лишить родительских прав.