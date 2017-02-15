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07:16 (мск), источник: VN.RU

Агрессивного первоклассника из лицея № 176 отправили на индивидуальное обучение

Первоклассника, который избивал своих сверстников на уроках, отправили на индивидуальное обучение.

Новости ОТС рассказывали о конфликтной ситуации в лицее № 176. Одноклассники жаловались на поведение ученика 1 «Г» Матвея. Он мог без причин наброситься на школьников или учителей и травмировать их. Одному мальчику пришлось даже вызывать скорую после побоев.

Сейчас учитель отдельно занимается с Матвеем по основным предметам. А на уроки музыки и рисования он ходит вместе с одноклассниками. Новостные сайты написали, что мальчик уже успел укусить учительницу, однако в лицее эту информацию не подтверждают.

— Не знаю, что рассказывают родители, но мы действуем в рамках выработанной стратегии. Мама подписала согласие на индивидуальное обучение, — говорит директор лицея № 176 Марина Корнева.

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