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06:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Норильском из-за шторма перекрыли две трассы

Сотрудники дорожной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения.

Сотрудники дорожной полиции обеспечивают безопасность движения в сложных погодных условиях в Норильске. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Из-за штормового предупреждения и слабой видимости на автодорогах Дудинка — Алыкель и Норильск — Кайеркан ограничено движение легкового транспорта. Скорость ветра на отдельных участках дороги достигает 20 метров в секунду.

По решению руководства ГИБДД приняты дополнительные меры по контролю за дорожным движением. Личный состав ДПС ориентирован на оказание помощи автомобилистам.

Контроль за автодорогой Дудинка — Алыкель — Норильск осуществляет рабочая группа штаба «Шторм» МЧС России. Всего привлечено 37 человек и 18 единиц техники.

Движение по трассам было закрыто 15 февраля в 05:35. Норильский аэропорт работает по фактическим метеоусловиям. Пассажирский и грузовой транспорт передвигается в составе колонн в сопровождении снегоочистительной техники.

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