Под Норильском из-за шторма перекрыли две трассы
Сотрудники дорожной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения.
Сотрудники дорожной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения.
Сотрудники дорожной полиции обеспечивают безопасность движения в сложных погодных условиях в Норильске. Об этом сообщили в
По решению руководства ГИБДД приняты дополнительные меры по контролю за дорожным движением. Личный состав ДПС ориентирован на оказание помощи автомобилистам.
Контроль за автодорогой Дудинка — Алыкель — Норильск осуществляет рабочая группа штаба «Шторм» МЧС России. Всего привлечено 37 человек и 18 единиц техники.
Движение по трассам было закрыто 15 февраля в 05:35. Норильский аэропорт работает по фактическим метеоусловиям. Пассажирский и грузовой транспорт передвигается в составе колонн в сопровождении снегоочистительной техники.