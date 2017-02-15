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06:33 (мск), источник: ДЕЙТА

Ученые ДВФУ освежат данные о сейсмоопасности юга Дальнего Востока

Коллектив ученых Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук вместе с китайскими коллегами займутся решением проблемы прогноза землетрясений и минимизации их последствий. Об этом ИА Дейта сообщили в университете.

Источник: dvfu.ru

Группа исследователей под руководством заведующего кафедрой геодезии, землеустройства и кадастра Инженерной школы Николая Шестакова получила грант на изучение тектоники и реологических свойств литосферы Северо-Восточной Азии. Научный проект поддержан по итогам конкурса Российского фонда фундаментальных исследований и Государственного фонда естественных наук Китая.

Как отмечает Николай Шестаков, до сих пор наука не может точно и своевременно спрогнозировать где, когда и какой силы будет следующее землетрясение. Дальний Восток России также остается слабо изученным в этом отношении.

«По-прежнему окончательно не выяснены вопросы о современной геодинамической и тектонической активности юга региона, существовании Амурской и Охотоморской микроплит, параметрах их вращения и даже расположении границ крупнейших Евроазиатской и Североамериканской литосферных плит, — пояснил Николай Шестаков. — Аналогичная ситуация складывается и для северо-восточных районов Китая, непосредственно граничащих с юго-восточными районами российского Дальнего Востока. Объединение имеющейся у российских и китайских участников проекта уникальной измерительной информации, инструментальных и вычислительных ресурсов позволит получить принципиально новые результаты».

Большое внимание в своем исследовании ученые уделят землетрясению в Японии 11 марта 2011 года как уникальному природному явлению с долгосрочными последствиями. Николай Шестаков отмечает, что полученная информация позволит уточнить и существенно дополнить данные о сейсмоопасности юга Дальнего Востока России и Приморья, в частности.

«Изучению и моделированию очага мегаземлетрясения 11 марта 2011 года и разнообразных эффектов и явлений, порожденных им, уже посвящены десятки работ. Однако большинство из них оперирует лишь данными Японской GPS сети GEONET. Только корректное объединение и анализ всех данных позволит на принципиально новом уровне исследовать пре-, ко- и постсейсмические процессы, которые регистрируются на большом расстоянии от источника».

Добавим, что всего на конкурс Российского фонда фундаментальных исследований и Государственного фонда естественных наук Китая в этом году было подано 207 заявок. По результатам экспертизы, проведенной независимо российской и китайской сторонами, финансовую поддержку получил 41 совместный проект.

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