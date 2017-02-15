Новосибирская компания ищет сотрудника на должность «испытателя диванов»

Необычная вакансия появилась на новосибирском рынке. Крупная компания ищет сотрудника на должность «испытателя диванов».

Для проведения испытания работнику предоставят диван. На нем нужно будет сидеть и лежать не менее 10 часов в сутки, складывать и раскладывать, составлять регулярные отчеты о работе механизмов.