Зарегистрировать авто через портал госуслуг быстрее и дешевле

Александр Родин цену времени знает и не готов тратить несколько часов на ожидание очереди у окна. Он пришел в межрайонный отдел, чтобы поставить на учет машину. Причем, на особенных, привилегированных условиях — его принимают в режиме одного окна, по предварительной записи, без ожидания.

Журналисты программы ДПС узнали, в какую сумму обойдется регистрация машин, учитывая скидку, и сколько времени теперь займет утомительная ранее процедура.

— Записался сюда не из-за скидки, а из-за сокращения очереди. Заранее проделал процедуру и приехал уже подготовленный. А тут еще и скидка, я был приятно удивлен, — говорит водитель Александр Родин.

Окно под номером 22 всегда свободно. Еще немногие знают, что регистрация на сайте госуслуг дает право на особенное обслуживание в отделе.

— Человек может дома заполнить заявление, потом прийти ко мне, проверить данные, и все готово, — говорит инспектор МОТН и РАМТС № 7 ГИБДД по Новосибирску Руслан Абилев.

20 минут потребуется на заполнение документов. Нужно всего лишь зайти на сайт госуслуг, в тематическом разделе выбрать, к примеру, пункт «Регистрация транспорта», и в два-три клика забронировать электронную очередь в межрайонный отдел технадзора.

— Мы регистрируем транспорт, номерные агрегаты, документы. По всем этим услугам можно получить скидку. Нужно в личном кабинете госуслуг привязать карту любого банка и оплатить квитанцию. К примеру, если услуга стоит 2850 рублей, через портал скидка составит порядка тысячи. Весьма ощутимо, — говорит и.о.начальника отдела МОТН и РАМТС № 7 ГИБДД по Новосибирску Александр Сергеев.

В среднем, водители проводят в ГИБДД от часа до трех, в зависимости от сложности вопроса и количества посетителей. С электронным «билетом» — минут 25−30. К тому же, если воспользоваться сайтом госуслуг, можно получить скидку от тысячи до полутора тысяч рублей. В Новосибирске есть восемь подразделений ГИБДД, и в каждом из них — специальные окна государственного портала.