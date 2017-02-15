Зарегистрировать авто через портал госуслуг быстрее и дешевле
Приятный 30-процентный бонус на оплату услуг ГИБДД ожидает всех, кто активно пользуется интерактивным порталом госуслуг.
Приятный 30-процентный бонус на оплату услуг ГИБДД ожидает всех, кто активно пользуется интерактивным порталом госуслуг.
Журналисты программы ДПС узнали, в какую сумму обойдется регистрация машин, учитывая скидку, и сколько времени теперь займет утомительная ранее процедура.
Александр Родин цену времени знает и не готов тратить несколько часов на ожидание очереди у окна. Он пришел в межрайонный отдел, чтобы поставить на учет машину. Причем, на особенных, привилегированных условиях — его принимают в режиме одного окна, по предварительной записи, без ожидания.
— Записался сюда не
Окно под номером 22 всегда свободно. Еще немногие знают, что регистрация на сайте госуслуг дает право на особенное обслуживание в отделе.
— Человек может дома заполнить заявление, потом прийти ко мне, проверить данные, и все готово, — говорит инспектор МОТН и РАМТС № 7 ГИБДД по Новосибирску Руслан Абилев.
20 минут потребуется на заполнение документов. Нужно всего лишь зайти на сайт госуслуг, в тематическом разделе выбрать, к примеру, пункт «Регистрация транспорта», и в
— Мы регистрируем транспорт, номерные агрегаты, документы. По всем этим услугам можно получить скидку. Нужно в личном кабинете госуслуг привязать карту любого банка и оплатить квитанцию. К примеру, если услуга стоит 2850 рублей, через портал скидка составит порядка тысячи. Весьма ощутимо, — говорит и.о.начальника отдела МОТН и РАМТС № 7 ГИБДД по Новосибирску Александр Сергеев.
В среднем, водители проводят в ГИБДД от часа до трех, в зависимости от сложности вопроса и количества посетителей. С электронным «билетом» — минут 25−30. К тому же, если воспользоваться сайтом госуслуг, можно получить скидку от тысячи до полутора тысяч рублей. В Новосибирске есть восемь подразделений ГИБДД, и в каждом из них — специальные окна государственного портала.