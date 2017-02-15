Украденными санками расплатилась женщина с таксистом

Запись с камеры видеонаблюдения, на которой женщина просит таксиста помочь ему уложить санки-коляску в багажник автомобиля, после чего они уезжают, появилось в группе Инцидент-Новосибирск 15 февраля. Как пояснили в паблике, коляску женщина прихватила из подъезда, когда возвращалась домой из гостей. И ею же расплатилась с таксистом, поскольку наличности при себе у нее не было. Позже выяснилось, что санки-коляску стоимостью пять тысяч рублей она украла.
В пресс-службе областного ГУ МВД уточнили, что инцидент произошел еще шестого января. Благодаря подъездным камерам системы «Безопасный дом», воровку быстро нашли, а санки вернули законным владельцам. Женщина не стала отрицать свою вину, и пояснила, что идея украсть санки пришла к ней внезапно, когда она поняла, что у нее нет денег на такси.
На днях полицейские раскрыли квартирную кражу, совершенную еще в январе 2012 года. Неизвестный проник в дом по ул. Сосновой в Новосибирске и похитил охотничье ружье, арбалет, сотовый телефон, кожаную куртку и два автомобильных колеса. По подозрению в совершении преступления установлен 22-летний ранее судимый гражданин. Похищенное частично изъято.