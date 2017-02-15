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06:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Бабушке померещился мужчина в гнезде

Жительница Кыштыма вызвала спасателей, чтобы снять мужчину с дерева.

Злую шутку разыграла и жительницы Кыштыма. Она позвонила в службу спасения и попросила снять с дерева мужчину, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Якобы тот несколько дней уже не спускался и свил гнездо на ветке. Спасатели незамедлительно выехали на место и даже взяли с собой камеру. Но снимать ни на видео, ни с дерева никого не понадобилось. Видимо, как пошутили спасатели, бабушке померещился мужчина в гнезде.

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