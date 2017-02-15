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07:01 (мск), источник: Nur.kz

В Шымкенте обеспокоены курящими девушками в хиджабах

В одном из высших учебных заведений Шымкента молодая девушка в хиджабе была замечена с сигаретой в руках и вызвала тревогу со стороны окружающих, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На встрече с молодыми религиозными представителями в ЮКО были подняты острые вопросы относительно поведения верующих девушек.

«Носить короткие наряды девушкам считается грехом. Некоторые девушки приходят в мечеть читать намаз в коротких юбках или брюках, а в мечети надевают хиджаб. На выходе из мечети снимают хиджаб и остаются в своей одежде. Некоторые девушки, которые носят хиджаб, курят. Недавно в одном из туалетов была такая картина — одетые в хиджаб девушки курили. Они считают, что после намаза их грех уйдет», — рассказал один из студентов.

Директор центра исследования проблем религии Нуржан Турсынбай выразил свое мнение по поводу ношения хиджабов.

«Девушки должны скромно одеваться и не выставлять напоказ интимные части тела — это традиция наших предков. Мы против того, чтобы наши жены и сестренки ходили полуголыми. Потому что ваши фигуры — это подарок Аллаха. А ношение хиджаба нужно правильно понимать. Мы не можем с уверенность заявить, что те, кто читает намаз, обязаны носить хиджаб. Главное, чтобы руки и ноги были прикрыты. А то что касается девушек, которые носят хиджаб и при этом курят, и надеются что их грехи после прочтения уйдут, в корне неправильно, — заключил Нуржан Турсынбай.

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