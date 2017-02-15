В четверг в Приморье пройдет небольшой снег с дождем

В Приморье в начале недели сохранялась устойчивая, без осадков погода. Во вторник днем в южных и восточных районах наблюдались оттепели до +4 °С. На остальной территории максимальная температура воздуха была 0…-4 °С. Среднесуточная температура воздуха оказалась выше нормы на 3−9 градусов.

Прошедшей ночью похолодало до −12…−21 °С, в горных районах до -26 °С, на побережье −6…−11 °С.

Во Владивостоке и пригороде вчера днем воздух прогрелся до 0…-2 °С, к утру температура воздуха понизилась до -6 °С.

Минувшие сутки оказались теплее нормы на 5 градусов.

Сегодня, 15 февраля, погоду в Приморском крае определяет поле повышенного давления. В крае сохранится теплая, без осадков погода со слабым ветром. Столбики термометров поднимутся во второй половине дня до +2…+7 °С, в северной половине края до −2…−5 °С.

Во Владивостоке временами облачность будет закрывать солнце, но она не помешает воздуху прогреться до +1…+3 °С.

В четверг погода в Приморье изменится, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. Углубляющийся циклон с районов Китая сместится на север Приморского края. С фронтальными разделами этого циклона в крае пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем. При прохождении атмосферных фронтов в отдельных районах усилится ветер. Ночью при облачной погоде фон температуры воздуха ожидается от -5 °С до -15 °С, при прояснении на северо-востоке до -20 °С, на побережье −4…+1 °С. Днем максимальная температура от 0 °C до +9 °С.